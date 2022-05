Freundin Lilian besucht Boris Becker zum ersten Mal im Gefängnis

Bei sich trägt sie eine große Sporttasche, ebenfalls vom Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach. Boris Becker war lange Jahre das Gesicht von Puma und sorgte mit für den kometenhaften Aufstieg des Unternehmens in den späten 80er- und 90er-Jahren. Lilian, die auch den Prozess gegen Becker im Gerichtssaal verfolgte, brach nach der Urteilsverkündung am vergangenen Freitag laut Prozessbeobachtern unter Tränen zusammen. Nach einem Luftkuss in Richtung Becker, der umgehend abgeführt wurde, soll sich Lilian gemeinsam mit einer Freundin in ihrer Wohnung im Stadtteil Kensington zurückgezogen haben. Nur einmal wurde sie seitdem von Fotografen bei einem Spaziergang gesichtet.