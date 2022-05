Übermorgenland – Deutsche Träume in den Emiraten: VOX-Doku begleitet Auswanderer

Alles glitzert, alles funkelt: Seit der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate vor mehr als 50 Jahren stehen insbesondere die Metropolen Dubai und Abu Dhabi für scheinbar unbegrenzten Luxus, Reichtum und ein Übermaß an Sonne. Kein Wunder also, dass Jahr für Jahr zahlreiche Urlauber in den märchenhaften Wüstenstaat reisen. Manche von ihnen bleiben gar für immer. Diesen Menschen, die ihre alte Heimat zugunsten neuer Möglichkeiten aufgaben, widmet VOX die rund viereinhalbstündige Dokumentation "Übermorgenland – Deutsche Träume in den Emiraten".