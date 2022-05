Der Restauranttester: Tim Raue tritt mit seiner Frau in Christian Rachs Fußstapfen

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen: Der Gastronomie geht es schlecht und jedes fünfte Restaurant in Deutschland steht kurz vor der Insolvenz. Tim Raue möchte in seiner neuen RTL-Show Existenzen retten. "Gastronomie kann unendlich viel Freude bringen. Und kann verdammt frustrierend sein, wenn der Laden einfach nicht läuft", sagt er. "Ich habe in meinem Leben unzählige Restaurants erfolgreich geführt, aber eben auch einige wieder schließen müssen. Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist. Mit dem Projekt ‚Der Restauranttester‘ können meine Frau Katharina und ich unsere Expertise bündeln und gemeinsam mit den Restaurants eine Identität erarbeiten, die das Team mit Überzeugung und - hoffentlich - nachhaltig erfolgreich umsetzen kann."