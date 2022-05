Hans Herbert Böhrs verstorben - Otto Waalkes trauert um Freund

Die solle laut Rockendorf auch weiterhin stattfinden. Weiter erklärt Böhrs' Sohn, dass sein Vater zuletzt an einer Lungenentzündung gelitten habe. Auch sein Herz habe nur noch "zehn Prozent Pumpleistung" gehabt, "dann kam Nierenversagen hinzu".

In den sozialen Medien haben unterdessen einige Promis Abschied genommen, allen voran Otto Waalkes (73). "Abschied von einem alten Freund", schreibt der Comedian zu einem Foto von Böhrs auf Instagram und Twitter. Der Musiker Rolf Zuckowski (74) hat Waalkes' Beitrag bei Instagram mit rührenden Worten kommentiert: "Er war so ein Guter. Immer hilfsbereit, immer positiv und ermutigend. Wir behalten ihn in dankbarer Erinnerung."