Pulverfass Pazifik: Chinas Aufstieg zur Seemacht – ARTE-Doku

Die Rolle Chinas, da sind sich Beobachter einig, wird in der Weltpolitik der kommenden Jahrzehnte entscheidend sein. Umso mehr nimmt der Westen die Politik im "Reich der Mitte" genau unter die Lupe: Im Fokus liegt vor allem das Gebot der "nationalen Wiedergeburt", das Xi Jinping bei seinem Machtantritt vor zehn Jahren ausgab – und das seither die geopolitischen Interessen des Landes bestimmt. Im Mittelpunkt steht die Ausweitung des Einflusses im Pazifik und im Südchinesischen Meer, wie eine gleichnamige Doku nun "Chinas Aufstieg zur Seemacht" beleuchtet. Konflikte mit den USA und anderen Ländern scheinen vorprogrammiert: Droht das "Pulverfass Pazifik" in die Luft zu fliegen? ARTE zeigt den Film im Rahmen des Themenabends "China – Porträt einer Weltmacht", der noch zwei weitere China-Dokus beinhaltet.

Die Ankündigung zur Doku von Filmemacherin Anne Loussouarn spricht von einem "rückwärtsgewandten Nationalismus, der China in der Opferrolle sieht". Entsprechend übe China eine "aggressive Politik" aus, die sich vor allem im Bestreben zur Rückgewinnung Taiwans zeige. Dem stünden bislang die USA im Weg, deren Einflussbereich China gezielt verringern wolle – laut Doku etwa durch Schaffung neuer Insel-Infrastruktur und "maritime Milizen" genannte Fischer, die von der Armee ausgebildet wurden. Wie können die Amerikaner angesichts dieser Destabilisierung handeln? Muss Taiwan mit allen Mitteln geschützt – oder ein Krieg um jeden Preis verhindert werden? Und was kann das von Japan und Indien ins Leben gerufene geopolitische Indopazifik-Konzept ausrichten, das Chinas Einfluss freie Schiffsfahrt entgegensetzt? Angesichts der unsicheren Lage in der Region sucht der Film nach Antworten.