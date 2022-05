Nelson Müller: Der Zucker-Kompass – Worauf man als Verbraucher achten muss

Nelson Müller widmet sich in seiner ZDF-Dokureihe diesmal der Frage, wieviel Zucker in Ordnung ist und wie er den Charakter von Lebensmitteln beeinflusst.

Darüber, dass zu viel Süßes schädlich für den Körper sein kann, müsste eigentlich allgemeine Gewissheit herrschen. Doch Nelson Müller, der ZDF-Ernährungsexperte, der selbst Sternekoch ist und auch privat gerne "schleckt", sieht mal wieder lieber etwas genauer hin. Die Hauptabend-Verbraucherdoku "Nelson Müller: Der Zucker-Kompass" möchte für praktische Orientierung in Alltagsthemen sorgen. Es geht diesmal um die Fragen, wieviel Zucker in Lebensmitteln akzeptabel ist und worauf man beim Kochen und Einkaufen achten sollte. Zudem erfährt man, wie perfide verführerisch die Kräfte der Süße wirken.

Dafür reist Müller unter anderem nach Brüssel, eine der Welthauptstädte der Schokolade. Dort kann er zeigen, wie kunstvoll Pralinen hergestellt werden und was ihre aufwendige, liebevolle Zubereitung so besonders macht. In Industrieprodukten wird Zucker oft aus durchschaubaren Gründen viel zu maßlos eingesetzt: Es ist eine billige Zutat mit einer enormen Wirkung.