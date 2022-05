Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben – und müssen ins Tonstudio

Letzte Woche haben Joko und Klaas ihren Arbeitgeber geschlagen. Mit den gewonnenen 15 Minuten Sendezeit wollten sie vor allem eins: ProSieben schaden. "0,0 Prozent Quote" hieß die Mission. Warum sollte schließlich der Sender die Lorbeeren in Form einer hohen Zuschauerzahl ernten, wenn die beiden doch den Sieg holten. Für die Anti-Unterhaltung bekommen Joko und Klaas nun in einer neuen Folge von "Joko und Klaas gegen ProSieben" die Quittung. Das Finale verlangt feinste Genauigkeit und Geschicklichkeit – zu viel für das Duo.

Vor dem Finale schlagen sich Joko und Klaas mittelmäßig. Aus sechs Spielen können sie sich drei Vorteile für das Finale erkämpfen. Besonders bitter für die beiden ist die Niederlage im fünften Spiel. Wer Joko und Klaas schon länger verfolgt, dürfte sich daran erinnern, dass diese in einer früheren Sendung die grandiose Idee hatten, eine Show namens "Joko und Klaas bauen ein Haus – und Steven Gätjen zieht ein" zu produzieren. Aus der eher lustig gemeinten Ankündigung ist nie etwas geworden. Bis zu diesem Dienstagabend, als Joko und Klaas die Aufgabe gestellt wird, ein "Mini"-Haus für den Moderator zu bauen. Ihnen stehen alte Holzplatten und Werkzeug zur Verfügung. Das kleine Häuschen steht. Doch übersteht es auch den Härtetest? Moderator Steven Gätjen setzt sich, mit Schutzkleidung ausgestattet, in das Häuschen, als plötzlich ein Sturm über das Gelände fegt. Nach und nach fällt die Konstruktion in sich zusammen, und damit wohl auch ein für alle Mal das Projekt "Joko und Klaas bauen ein Haus – und Steven Gätjen zieht ein".

"World Wide Wohnzimmer"-Zwillinge hilflos am Steuer

Eine Überraschung hält das dritte Spiel bereit. Ebenfalls auf dem Außengelände stehen vier Autos. Die Aufgabe: Eine Person versteckt sich mit einem "Quietsche-Huhn" im Kofferraum. Die Gegner müssen durch eine ruckelige Fahrweise "erschütteln", in welchem Auto sich die Person befindet. Zum ersten Mal in der Show treten Benni und Dennis Wolter gegen Joko und Klaas an. Die Zwillinge hosten den mittlerweile in Deutschland erfolgreichsten Youtube-Kanal "World Wide Wohnzimmer". Ihr Auftritt sorgt nicht nur beim Publikum für Unterhaltung. Joko kommt während des Spiels kaum noch aus dem Lachen heraus, während Dennis und Benni ihre fast schon eigene Show hinlegen. Etwas hibbelig starten sie in das Spiel. Beim Autofahren vergessen sie das ein oder andere Mal die Handbremse. Was sie vor der Kamera dezent verschwiegen haben: einen Führerschein besitzen die Zwillinge nicht. Das zumindest erwähnen sie des Öfteren in ihren Youtube-Shows und ihrem eigenen Podcast.