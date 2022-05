Jo Gerner inkognito: So hat man das GZSZ-Urgestein noch nie gesehen

30 Jahre GZSZ – und die Jubiläumsfolge hat es in sich: Jo Gerner muss untertauchen. Wolfgang Bahro spielt den Anwalt fast von Beginn der Serie an. Dabei wollte er die Rolle zunächst gar nicht annehmen ...

Es sitzt noch jedes Detail: "Ich war der Anwalt des wohlhabenden Unternehmers Richard Graf (Lutz Moik), der sich später als mein unehelicher Vater herausstellte, und sollte Tina Ullrich (Sandra Keller), später Tina Zimmermann, vertreten", antwortet Wolfgang Bahro in einem von RTL veröffentlichten Interview, ob er sich noch an seine erste Szene erinnern könne. Obwohl der Schauspieler anfangs von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gar nicht mal so begeistert war, ließ er sich von seiner Agentin dazu überreden, die Rolle als Dr. Joachim Gerner anzunehmen. "Ich ging davon aus, dass ich circa zwei Monate dabei bleiben würde und dann etwas anderes mache. Daraus sind dann aber jetzt fast 30 Jahre geworden", so Wolfgang Bahro, der seit Anfang 1993 bei GZSZ mit von der Partie ist. Die Serie selbst ging vor genau drei Jahrzehnten, am 11. Mai, 1992 erstmals auf Sendung. Das Jubiläum wird am Donnerstag, 12. Mai, 19.40 Uhr, bei RTL mit einem 90-minütigen Serienspecial gefeiert.