Elon Musk findet Donald Trumps Twitter-Sperre "total bescheuert"

Könnte Donald Trump (75) bald wieder zu Twitter zurückkehren? Wenn es nach Elon Musk (50) ginge, dann ja. Für 44 Milliarden US-Dollar will Musk den Kurznachrichtendienst kaufen. Bei der "Future of the Car"-Konferenz der "Financial Times" sprach der Unternehmer nun erstmals öffentlich von der Übernahme und über den Twitter-Ausschluss des ehemaligen US-Präsidenten. Wie CNN berichtet, nannte Musk die Sperre Trumps einen "Fehler". "Ich denke, es war nicht richtig, Trump zu verbannen. Ich denke, es war ein Fehler. Ich würde den permanenten Ausschluss rückgängig machen", kündigte der 50-Jährige an.