Wendehammer: Kritik zur neuen ZDF-Serie

Fünf Frauen meistern ihr Leben in der Vorstadt – die eine besser, die andere schlechter. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit lässt dunkle Wolken am Himmel aufziehen.

Franziska (Susan Hoecke), Meike (Meike Droste), Samira (Elmira Rafizadeh) und Nadine (Friederike Linke) sind Ende 30, Anfang 40 und seit Kindertagen Freundinnen. Wie es der Zufall oder auch das Schicksal so wollten, leben sie heute als Nachbarinnen in Doppelhaushälften derselben Straße ihrer Provinzstadt. Gemeinsam mit ihren Männern und – in den meisten Fällen – Kindern. Julia (Alice Dwyer), ebenfalls Mutter eines Kleinkindes, ist neu zugezogen. Sie wäre gerne Teil des Kleeblatts, ist aber bisher vor allem mit Meike befreundet, deren jüngeres Kind etwa im gleichen Alter ist. "Wendehammer" nach dem Drehbuch von Alexandra Maxeiner ("Das Pubertier", die Serienversion 2017) erzählt den Alltag dieser fünf Frauen, die sich zwischen Partnerschaft, Muttersein, beruflichen Ambitionen und eigenen sowie fremden Ansprüchen beweisen müssen.

Serie umfasst sechs Folgen

"Wendehammer", eine sechsteilige Dramedy über Freundinnen und ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe, läuft an drei Primetime-Abenden im linearen Programm. Das ZDF zeigt zum Auftakt zwei 45 Minuten lange Folgen am Stück. An den folgenden Donnerstagen (19. und 26. Mai, jeweils 20.15 Uhr) sind dann jeweils zwei weitere Episoden zu sehen. In der ZDF-Mediathek kann die Serie bereits eine Woche vor dem linearen Start, ab Donnerstag, 5. Mai, gestreamt werden.