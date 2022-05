Yeliz Koc nackt im Playboy – "Kampf der Realitystars"-Kandidatin auf dem Cover

Die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin posiert nackt für das Männermagazin. "Das ist für mich eine Ehre", sagt sie im RTLZWEI-Interview. "Ich habe mir früher schon immer gewünscht, in den 'Playboy' zu kommen - da stand ich noch nicht mal in der Öffentlichkeit und hätte aber auch nie gedacht, dass ich das wirklich mal erreiche oder schaffe und bin da auch echt stolz drauf."

Die Veröffentlichung der "Playboy"-Bilder kommt kurz vor Yeliz' Einzug in die Promi-Sala an einem Stand in Thailand. Bei "Kampf der Realitystars" zieht Yeliz Koc in der sechsten Folge ein, die am Mittwoch, 18. Mai, bei RTLZWEI ausgestrahlt wird. Bei RTL+ ist sie schon ab dem Samstag vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.