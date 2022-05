GNTM: Vivien geht durch die Hölle – Lieselotte zieht entspannt ins Halbfinale ein

Halbfinale bei "Germany's next Topmodel" und das wichtigste Fotoshooting ever ever ever: Das Cover für die "Harper's Bazaar" wird gesucht. Nur Lieselotte ist komplett entspannt – und nervt damit die anderen.

In Woche 15. entscheidet sich, wer ins Halbfinale der 17. GNTM-Staffel einziehen darf und wer kurz vorm Schluss die Show verlassen muss. Bei dem Shooting für die "Harper's Bazaar" müssen die Kandidatinnen beweisen, warum gerade sie den Titel "Germanys next Topmodel" verdienen. Außerdem möchte Model-Mama Heidi vor dem Entscheidungswalk noch eine Tanzeinlage von ihren Models sehen, die Freude darüber ist verhalten.

Fotoshooting für "Harper's Bazaar" in der kalifornischen Wüste Diesmal steht das wichtigste Fotoshooting der ganzen Staffel an. Das Cover für die "Harper:s Bazaar" wird geshooted, mit dabei Chefredakteurin Kerstin Schneider. In der kalifornischen Wüste müssen die Mädels mit "Außerirdischen" posieren. Alle sind sehr aufgeregt: "Das ist DAS Foto!", sind sie sich einig. Nur Liselotte ist ganz gelassen. "Ich sag mal, es gibt wichtigeres im Leben", betont die 66-Jährige. Das kommt bei den anderen gar nicht gut an. Sie haben erneut das Gefühl, Lieselotte würde GNTM ünberhaupt nicht ernst nehmen.

Noella und Martina legen mit einem starken Shooting vor. Vivien wirkt etwas nervös und angespannt. Sowohl Lou-Ann als auch Anita überzeugen ebenfalls. Luca hatte zwar Probleme, ihre geblendeten Augen aufzubekommen, meistert das Shooting aber dennoch gut. Und sogar Liselotte haut den Fotografen vom Hocker.

Tanz-Training für Ava Max Am nächsten Tag folgt ein Choreo-Teaching. Tiffany Simon, Ava Max' Choreografin, und ihre Assistentin bringen den Models die Choreografie zu Avas neuem Song "The Motto" bei. Die einstudierte Choreografie müssen die Models einzeln beim Entscheidungswalk performen. Vor allem Liselotte und Martina haben so ihre Schwierigkeiten: "Schrecklich, schrecklich", findet die 50-jährige Martina. Vivien ist die Einzige, die sich über das Teaching freut. "Ich tanze unheimlich gerne und es ist auf jeden Fall etwas, das mir sehr Spaß macht", erklärt sie. Umso enttäuschter ist die 21-jährige, als sie wegen Kreislaufproblemen eine Verschnaufspause braucht. "Das Teaching war wirklich die Hölle. Mir wurde zehnmal schwarz vor Augen. Mir ging es wirklich nicht gut", erklärt sie. Lieselotte kümmert sich um sie und bekommt als Dank von Vicien noch einmal die Choreo erklärt.

Im Anschluss an das Teaching wartet auf die Models eine weitere Aufgabe. Sie müssen ihre eigenen Autogramkarten konzipieren und shooten. Das Problem hierbei: Es gibt sieben Kandidatinnen, nur eine Kamera und wenig Zeit. Aber Anita übernimmt kurzerhand die Rolle des Fotografen und schießt die Bilder der anderen. Das Bild von Anita knipst Vivien.

Vivien fliegt raus: "Du hast nur einen Gesichtsausdruck" Die Outfits beim Entscheidungstag sind besonders extravagant mit viel Lack und schwarz. "Das ist ja ein bisschen wie bei Beate Uhse", findet Liselotte. Bevor ihre Performance beginnt, üben die Models fleißig ihre Choreografie und langsam macht sich allgemeine Anspannung breit. Besonders bei Anita liegen die Nerven blank. "Ich würde einfach gerne einmal einen Durchlauf machen, ohne gestört zu werden (…). Es geht hier um etwas", meckert sie. Anita ist dann auch die erste, die die Choreografie vor der Jury, bestehend aus Ava Max, Kerstin Schneider und natürlich Heidi, präsentieren darf. Diese meistert sie gut, ist aber dann doch froh es hinter sich zu haben.

Auch bei Noella läuft alles reibungslos, Heidi fehlt nur etwas das "Schmunzeln". Besonders gut gefallen hat Heidi die Performance von Luca: "Die Erste, die ein bisschen mit dem Gesicht gespielt hat." Währenddessen wird Liselotte immer angespannter: "Ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt." Dafür schlägt sich die 66-Jährige sehr gut und erntet einiges an Lob.

Wer allerdings Kritik einstecken muss, ist Vivien. Sie konnte Chefredakteurin Kerstin Schneider beim Covershooting nicht von sich überzeugen. Bemängelt wird ihe fehlende Vielseitigkeit. "Du bist so ein hübsches Mädchen, aber ich glaube, du hast nur einen Gesichtsausdruck", sagt Schneider. "Mann sieht es häufig erst, wenn man die Bilder durchschaut. Es war kein Foto, bei dem wir gesagt haben: das ist es!" Somit schafft es Vivien als einzige nicht ins Halbfinale. "Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin", sagt sie unter Tränen.