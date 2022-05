Neben der Spur ist auch ein Weg: Kritik zum ARD-Film heute

Die Trennungslinie ist in der Beziehungs- und Trennungskomödie "Neben der Spur ist auch ein Weg" nicht so scharf gezogen wie noch in Danny DeVitos berühmtem "Rosenkrieg". Das ist ein Kniff mit Charme. Es ist aus – aber vielleicht noch nicht alles. Fritz trickst und druckst herum – er hat eine Neue, gleichaltrig übrigens. Weshalb Lindas beste Freundin sagt: "Die mit den inneren Werten, das sind die Schlimmsten." Während Fritz Linda (Marlene Morreis) noch ein paar nacheheliche Avancen macht, weiß Carmen (Anita Vulesica) genau, wie das mit dem Scheiden geht und teilt den Prozess in vier Phasen zwischen Verleugnung, Rückfällen und Selbstfindung ein. Zeitgleich mit den wunderbar aufgeweckten Kindern des Trennungspaars macht sie sich aber auch auf die Suche nach einem neuen Kerl – und wird in Lindas allererster Liebe, Markus Bongartz (Patrick von Blume), denn auch beinahe fündig.