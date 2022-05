The Voice of Germany 2022: Peter Maffay sitzt in der Jury

Das ist eine faustdicke Überraschung: Rock-Legende Peter Maffay sitzt in der nächsten "The Voice of Germany"-Staffel in der Jury.

Die beiden Sender ProSieben und SAT.1 zeigen die neuen Folgen von "The Voice of Germany" ab August 2022 immer donnerstags und freitags im Wechsel. "Mit dem Wechsel der SAT.1-Ausstrahlung auf den Freitag kehren wir in der zwölften Staffel von 'The Voice of Germany' zur Ur-Programmierung zurück. 'The Voice of Germany' ist große Familienunterhaltung", sagt Rosemann.