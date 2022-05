In My Room: Kritik zum Film heute in der ARD

Kameramann Armin findet sich plötzlich in einer Welt wieder, in der er ganz allein zu sein scheint. Es ist für ihn die Chance zum Neuanfang.

In My Room

Düstere Zukunftsvisionen sind in deutschen Filmen selten. Umso mehr verdient das Endzeit-Drama "In My Room" (2018), welches nun im Rahmen der Reihe "KinoFestival im Ersten" erneut zu sehen ist, mindestens einen prüfenden Blick. Der gilt Kameramann Armin (Hans Löw). Aus Kummer über den Verlust seiner Großmutter betrinkt er sich nachts an einem Fluss. Mit stampfenden Beats zieht ein Partyschiff vorüber. Am nächsten Morgen treibt der Dampfer führerlos und in Schräglage auf dem Wasser. Vor allem aber sind außer Armin keine Menschen mehr zu sehen.