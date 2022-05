ESC 2023 soll laut Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine stattfinden

Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) hat den Sieg der Ukraine beim Eurovision Song Contest in den sozialen Medien gefeiert. Er erklärte, dass das vom Krieg erschütterte Land sein Bestes tun werde, um das Finale im nächsten Jahr in der Hafenstadt Mariupol auszurichten.

Nachdem die Band Kalush Orchestra am Samstagabend den Musikwettbewerb gewonnen hatte, schrieb der ukrainische Präsident in einem Post : "Unser Mut beeindruckt die Welt, unsere Musik erobert Europa! Nächstes Jahr wird die Ukraine den ESC ausrichten!" Er fügte hinzu: "Wir werden unser Bestes tun, um eines Tages die Teilnehmer und Gäste des Eurovision Song Contest im ukrainischen Mariupol zu begrüßen. Frei, friedlich, wieder aufgebaut!" Zudem bedankte er sich bei Kalush Orchestra und allen, "die für uns gestimmt haben".

Das ESC-Finale am Samstagabend in Turin stand unter dem Motto "The Sound of Beauty". Der diesjährige deutsche Kandidat Malik Harris (24) landete auf dem letzten Platz. Mit mehr als 460 zusätzlichen Publikumspunkten siegte Kalush Orchestra am Ende vor Großbritannien mit Sänger Sam Ryder (32) und Spaniens Chanel (31).