"Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen" - Kritik zum Fall aus München

Die zur Münchener Mordkommission gewechselte Bessie Eyckhoff (Verena Altenberger), derzeit die vielleicht kreativste TV-Kommissarin Deutschlands, bestreitet ihren fünften Fall. Gemeinsam mit Dennis Eden (Stephan Zinner) muss Eyckhoff den Tod der 16-jährigen Laura aufklären. Die Leiche des Mädchens wurde in Plastik eingewickelt abseits einer Wohnsiedlung gefunden. Bessie und Dennis stoßen auf den zwei Jahre alten Vermisstenfall von Anne Ludwig, der Parallelen zum Mord aufweist. Beide Mädchen verschwanden nach dem abendlichen Eislaufen, indem sie in einen weißen Transporter einstiegen. Plötzlich taucht Caroline Ludwig (Anna Grisebach) im Kommissariat auf. Sie möchte wissen, ob das gefundene Mädchen ihre vermisste Tochter Anna ist. Tatsächlich sehen sich die Tote und die Vermisste verblüffend ähnlich. Und dann gibt es noch ein weiteres Mädchen, das von der Eishalle magisch angezogen scheint: Stefanie Reither (Zoë Valks), die mit dem labilen Patrick (Aniol Kirberg) zusammenlebt und nachts seltsame Ausflüge unternimmt.

Deutschen TV-Krimis wird von Kritikern gerne vorgeworfen, es würde zu viel verbal erklärt. Nach dem Motto: Wenn man mal nicht so genau hingeschaut oder sich draußen in der Küche einen Snack geholt hat – kein Problem: Dialoge erklären, was die Augen verpasst haben. Manchmal fast so penetrant, als hätte man aus Versehen die Audiodeskription eingeschaltet. Im "Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen" wählte Regisseur Filippos Tsitos ("Tanze Tango mit mir") eine radikal andere Art des Inszenierens. Im undurchsichtigen Fall, in dem Motive und Beziehungen zwischen den Figuren zum Teil auf irritierende Weise in der Schwebe gehalten werden, scheinen die forschenden Blicke Bessie Eyckhoffs das schärfste Ermittlungsschwert darzustellen. Über die Augen der Kommissarin sowie die sie einfangende Kamera Ralph Netzers erleben Zuschauerinnen und Zuschauer den Plot aus optisch nachspürender anstatt verbal erklärender Perspektive. Das Ergebnis: ein faszinierender Fernsehfilm, der im emotionalen Ergebnis lange nachhallt.