"Rosamunde Pilcher – Liebe ist unberechenbar": Wenn der Algorithmus nicht mitspielt

Eine Informatikern hat den vermeintlich perfekten Dating-Algorithmus erfunden. Aber ganz so einfach ist es in diesem "Rosamunde Pilcher"-Film natürlich nicht mit der Liebe.

Im Mittelpunkt dieses neuen Fernsehfilms am Sonntagabend stehen die Funktionalität einer Dating-App, eine Datenanalystin und ein Social-Media-Experte. Nachdem die "Herzkino"-Romanze auf der Grundlage einer jahrzehntealten Kurzgeschichte von Rosamunde Pilcher entstand (sie starb 2019 im Alter von 94 Jahren), ist klar: Ganz so genau muss man es mit den jeweiligen literarischen Vorlagen ja beim ZDF auch nicht mehr nehmen. Wichtig ist nur: Die Pilchersche Kernbotschaft muss erkennbar bleiben. Die denn heißt: Vergiss nicht, an die Liebe zu glauben.