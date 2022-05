ESC 2022 beschert ARD blendende Einschaltquoten

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten am Samstagabend mehr als die Hälfte aller Zuschauer ein, um im Ersten die Übertragung des ESC zu verfolgen.

Am 14. Mai gab es keinen Weg vorbei am Eurovision Song Contest. Die Mega-Musikshow lockte nach AGF-Angaben im Ersten 6,536 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Das entsprach am Samstag einem Marktanteil von 32,7 Prozent. Zudem wurde die Live-Übertragung simultan bei ONE ausgestrahlt, wo laut NDR 0,764 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (3,8 Prozent) einschalteten. Knapp 7,3 Millionen Menschen haben demnach im linearen Fernsehen in der ARD den Wettbewerb verfolgt. In der Spitze waren es demnach 8,79 Millionen.