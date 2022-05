"Gestatten, Familie Erdmännchen" in ARD: Wie geht es in den Clans wirklich zu?

Es ließen sich eine Menge interessanter Fakten über die Erdmännchen zusammentragen: Sie haben 36 Zähne. Sie werden sechs bis acht Jahre alt. Sie leben in Kolonien. Sie bewachen ihren Bau, indem sie vor den Eingängen auf den Hinterbeinen sitzen und nach Feinden Ausschau halten. Und: Sie geben das Wissen, wie sich gefahrlos Skorpione (Stachel ausreißen) und Tausendfüßer (vor Verzehr im Sand rollen) verspeisen lassen, von Generation zu Generation weiter. Vor allem aber sind sie eines: unglaublich niedlich. Und daher stehen sie weit oben in der Beliebtheitsskala. "Gestatten – Familie Erdmännchen" ist die aktuelle Dokumentation aus der "Erlebnis Erde"-Reihe im Ersten überschrieben, die mit einigen Mythen rund um die knuffigen Mangusten aufräumt, andere aber bestätigt.

Zuletzt fand sich der Erdmännchen-Clan nach gemütlichen Jahren im Berliner Zoo plötzlich in freier Natur wieder und sah sich dort mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. Genau das ist auch das Thema der ARD-Dokumentation, wobei die Tiere hier natürlich nicht im Brandenburgischen, sondern in der Kalahari ausgesetzt wurden. Einige Erdmännchenwaisen wurden vor illegalem Wildtierhandel gerettet und in der afrikanischen Dornstrauchsavanne freigelassen. Dort warten Gefahren. Und zwar viele. Es gilt, ein funktionierendes Team zu bilden.