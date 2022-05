Livestreams bei Netflix? Das sind die Pläne

ARD-Doku

"Go West Go East – Verrechnet oder verraten": Gestrandet in der Dänischen Botschaft

DDR-Bürgern aus Ilmenau hatten sich in die Dänische Botschaft in Ost-Berlin geflüchtet und hofften auf ihre Ausreise. Eine ARD-Doku zeichnet den Fall, der zum Politikum wurde, nach.

MEHR