Schauspieler Rainer Basedow verstorben – er sprach Pumbaa in "Der König der Löwen"

Viele Jahre stand er auf der Theaterbühne und vor der Kamera. Jetzt ist der Schauspieler Rainer Basedow (1938-2022) im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. Das hat seine Familie der "Bild"-Zeitung bestätigt. Demnach ist Basedow nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt im Beisein seiner Liebsten friedlich eingeschlafen.

Nach seinem Abitur und einem Deutsch- und Sportstudium an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig wechselte Basedow auf eine Schauspielschule in München. Dort entdeckte er seine Leidenschaft für das Theater und ergatterte erste Hauptrollen in diversen Stücken.