Wrestling-Legende Ric Flair feiert Comeback mit 73 Jahren

Nun ist es offiziell: Ric Flair kehrt mit 73 Jahren in den Wrestling-Ring zurück. In den letzten Wochen hatte er immer wieder Videos vom Training gepostet.

Der auch "Nature Boy" genannte US-Star, der seine WWE-Karriere vor mehr als zehn Jahren eigentlich beendet hatte, steigt noch einmal in den Ring. Wie Flair auf Twitter schrieb, findet das Event anlässlich der Convention Starrcast am 31. Juli in Nashville statt – angekündigt unter dem Titel "Jim Crockett Promotions Presents: Ric Flair's Last Match". Übertragen wird das "letzte Match" des 16-fachen Weltchampions im Stream bei Fite.tv. Nach Angaben des "Wrestling Observer" soll Flair mit dem Team Rock 'n' Roll Express auf FTR sowie weitere Gegner treffen.