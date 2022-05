stern TV Spezial – Das Gehaltsexperiment: Wie viel verdienen wir wirklich?

Das ist aber teuer geworden! – Immer öfter kommt es an den deutschen Supermarkt- oder auch an Tankstellen-Kassen zu Irritationen und gelegentlich sogar zu hitzigen Diskussionen. Die Preise steigen dramatisch. Das RTL-Magazin "stern TV Spezial – Das Gehaltsexperiment" rechnet konkret nach und erklärt, wie man seine persönlichen Einnahmen und Ausgaben in turbulenten Zeiten möglichst sicher unter Kontrolle hält. Außerdem erfährt man hier, was Mitbürger auf dem Gehaltszettel stehen haben – und wie viel ihnen davon in Zeiten steigender Inflation bleibt.