Schauspielerin Marnie Schulenberg stirbt mit 37 Jahren

Schulenberg war in den Vereinigten Staaten vor allem eine gefeierte Soap-Darstellerin. In der Erfolgsserie "Jung und Leidenschaftlich - Wie das Leben so spielt" verkörperte sie bis zu deren Einstellung 2010 einen der Hauptcharaktere, Alison Stewart. Außerdem spielte sie in der Seifenoper "Liebe, Lüge, Leidenschaft" die wiederkehrende Rolle der Jo Sullivan über einen längeren Zeitraum.