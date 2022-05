Wolodymyr Selenskyj hält Rede in Cannes: "Die Welt braucht einen neuen Chaplin"

Am Dienstag ist das Filmfestival in Cannes eröffnet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde zugeschaltet – und hielt eine bemerkenswerte Rede.

Die Filmfestspiele in Cannes sind seit Dienstag eröffnet – und stehen ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. Zum Start des Festivals ließ sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuschalten und beschwor in einer Rede den Kampfgeist seiner Landsleute. Laut "Variety" versicherte er: "Wir kämpfen weiter. Wir haben keine andere Wahl, als weiter für unsere Freiheit zu kämpfen." Außerdem wandte er sich mit einer Botschaft an den russischen Machthaber Wladimir Putin: "Ich bin sicher, dass der Diktator verlieren wird. Wir werden in diesem Krieg gewinnen. Ruhm für die Ukraine."