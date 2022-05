Michael Hartl erlitt Schlaganfall: "Ohne Marianne wäre ich nicht mehr da!"

Volksmusiker Michael Hartl hat nach seinem Schlaganfall im März verraten, wie es ihm geht. Dass er noch am Leben sei, habe er seiner Frau zu verdanken.

"Bei mir ging einfach gar nichts mehr": Mit ehrlichen Worten hat Michael Hartl in einem Interview mit der "Bild" beschrieben, wie sehr ihn sein schwerer Schlaganfall am 10. März aus dem Alltag riss. Vom Schlaganfall und den Tagen danach im künstlichen Koma weiß der 73-Jährige nichts mehr. Als er wieder zu sich kam, galt sein erster Gedanke seiner Frau Marianne, wie sich der Volksmusiker erinnerte: "Ich wollte fragen, wo Marianne ist, aber das gelang mir nicht. An der Klinik-Umgebung und den Schwestern um mich herum wurde mir dann klar, dass mit mir etwas Schlimmes passiert sein musste."