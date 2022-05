Bundesliga-Relegation live im TV: Felix Magath gegen seine alte Liebe

Showdown um den verbleibenden Platz in der Bundesliga: In der Relegation am Ende der Saison 2021/2022 entscheidet sich, wer in der kommenden Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus dabei sein darf. Und die Paarung könnte brisanter nicht sein: Der strauchelnde "Big City Club" Hertha BSC bekommt es mit dem einstigen Bundesliga-Dino Hamburger SV zu tun.