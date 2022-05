Fans von Johnny Depp greifen bei Instagram seine Tochter an

"Ich wünschte, du wärst so stolz auf ihn wie wir", heißt es etwa in einem der harmloseren Kommentare. Viele greifen die Tochter aber auch direkt an: "Kein einziges Foto von deinem Vater. Was für ein Mensch bist du?" Oder fordern sie auf: "Bitte unterstütze deinen Vater. Egal wie deine Beziehung zu ihm ist, weißt du, dass Amber nicht das Opfer ist. Unterstütze ihn, bitte erhebe deine Stimme." Dazu der Hashtag, der seit Prozessbeginn Mitte April immer wieder trendet: #justiceforjohnnydepp.