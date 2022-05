H.P. Baxxter blamiert sich bei "Joko und Klaas"

Songs von Scooter in neuen Versionen erkennen – so lautete eine der Aufgaben bei "Joko und Klaas gegen ProSieben". Ausgerechnet H.P. Baxxter hatte damit große Probleme.

Das ging für H.P. Baxxter nach hinten los: Am Dienstagabend war der Frontmann von Scooter bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu Gast. In der abschließenden Ausgabe der aktuellen Staffel forderte der Sänger die beiden Moderatoren zum Duell heraus – mit einem blamablen Ende für Baxxter. Zunächst einmal war Joko Winterscheidt aber völlig aus dem Häuschen, als der Musiker das Studio betrat. "What? Oh, mein Gott!", freute sich der Scooter-Fan.

Schon beim ersten Song bekam H.P, Baxxter eine Idee davon, wie schwierig die Aufgabe werden konnte. Den Track, den ein DJ einspielte, quittierte er mit dem ratlosen Urteil: "Ich habe keine Idee." Noch hoffnungsloser wurde die Lage, als Opernsängerin Sophia einen Scooter-Track als Arie in lateinischer Sprache darbot. Dem Sänger schwante Böses: "Latein? Da hatte ich eine Fünf. Oh Gott." Konkurrent Klaas schlug sich im Ratespiel besser und löste richtig: "How Much Is The Fish?"