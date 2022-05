Eintracht Frankfurt: Wann und wo wird Empfang live übertragen?

Eintracht Frankfurt feiert seinen ersten internationalen Titel nach 42 Jahren – und die Stadt steht Kopf. Am Donnerstag wird die Mannschaft auf dem Römer empfangen und gefeiert. Der Hessische Rundfunk überträgt den Empfang live. im Fernsehen und per Livestream.

Die Eintracht hatte am Mittwochabend eine einzigartige Europapokal-Saison mit dem Titel in der UEFA Europa League gekrönt. Im Finale in Sevilla setzte sich der Bundesligist mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers durch. Zuvor hatten die Hessen u.a. den großen FC Barcelona aus dem Turnier geworfen. Zuletzt hatte Eintracht Frankfurt 1980 einen internationalen Titel geholt, den UEFA-Cup.

Wenn wird der Eintracht-Empfang übertragen? Die Mannschaft soll gegen 18 Uhr am Frankfurter Flughafen landen. Von da geht es per Autokorso in die Innenstadt. Im Rathaus wird die Mannschaft geehrt, Spieler und Trainer werden sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Vom Rathausbalkon aus wird dann den Fans auf dem Römerberg in Frankfurt der Pokal präsentiert.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Der hr überträgt ab 17.55 im Fernsehen und per Livestream. Geplant ist eine Berichterstattung bis 21 Uhr. Um auch die Fans vor den Bildschirmen an der Feier teilhaben zu lassen, sind zahlreiche Kameras und ein Helikopter im Einsatz.

Wer kommentiert die Live-Sendung? Florian Naß, den Sport-Fans u.a. von den Übertragungen der Tour des France und von Handball-Länderspielen kennen, kommentiert. Ralf Scholt führt als Moderator durch den Abend. Markus Philipp, Sebastian Rieth und Janine Hilpmann fangen Stimmen von Spielern und Fans ein.

Auch RTL-Gruppe berichtet live Das Finale in Sevilla bescherte dem übertragenden Sender RTL am Mittwoch starke Quoten. Im Schnitt schalteten 8,99 Millionen Zuschauer ein. RTL berichtet am Donnerstag ebenfalls live vom Römer. Von 18 bis 21 Uhr gibt es einen Livestream auf RTL+, RTL.de und sport.de. Nachrichtensender steigt ab 20.00 Uhr in die Berichterstattung ein. Felix Görner und Christoph Küppers fangen gemeinsam mit Fußball-Experte Ansgar Brinkmann sowie TV-Moderator Jan Köppen Stimmen ein. RTL-Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben präsentiert zudem um 20.15 Uhr das 15-minütige "RTL Aktuell Spezial: Rückkehr der Euro-Adler" live aus Frankfurt.

Der Römerberg war schon häufig Schauplatz von großen Festlichkeiten. Der Rathaus-Balkon war lange der Ort, wo auch die Fußball-Nationalmannschaft ihre großen Erfolge feierte, da der DFB seinen Sitz in Frankfurt hat. Beim Sommermärchen 2006 ging es dann erstmals nach Berlin.