Bridget Everett in "Somebody Somewhere": "Der Deal mit HBO ist für mich ein echtes Wunder"

Sie beweist, dass man auch im Alter noch große Erfolge feiern kann: US-Star Bridget Everett kam in ihren 30ern als Kellnerin, Stand-up-Comedian und Sängerin gerade so über die Runden. In ihren 40ern schaffte sie langsam den Durchbruch – und jetzt, mit 50 Jahren ist sie am Höhepunkt ihrer Karriere angekommen.

In der neuen Comedy-Serie "Somebody Somewhere" (zu sehen auf Sky Comedy und über Sky Ticket) bekommen Zuschauer einen realistischen Einblick in das Leben von Bridget Everett, denn die Geschichte ist autobiographisch. Everett ist in einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Kansas aufgewachsen. "Somebody Somewhere" beschreibt unter anderem den emotionalen Zustand, sich an einem Ort und in einer Gruppe nicht zugehörig zu fühlen.