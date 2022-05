Rihanna: Das Baby ist da!

Es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung, aber Hollywood ist sich bereits sicher: Der Popstar Rihanna (34) ist Mutter geworden. Wie unter anderem das "People"-Magazin bestätigt , hat die Sängerin ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Ein Insider habe dies bestätigt. Ihr gehe es gut und sie und ihr Lebensgefährte, Rapper A$AP Rocky (33), seien sehr aufgeregt, nun Eltern geworden zu sein. Rihanna befinde sich in ihrem Haus in Los Angeles.

Wie das Portal "TMZ" darüber hinaus berichtet, sei das Kind bereits am 13. Mai zur Welt gekommen. Der Name ist bislang noch nicht bekannt. Die Grammy-Gewinnerin gab im Januar 2022 bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Bereits zuvor wurden Bilder von ihr aus New York City veröffentlicht, die sie mit einem deutlichen Babybauch zeigten.