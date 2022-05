GNTM 2022: Final-Kandidatinnen stehen fest – Lieselotte ist raus

Das große "GNTM"-Finale ist in greifbarer Nähe. Ein letztes Mal müssen sich die Nachwuchs-Models vor Model-Mama Heidi Klum beweisen und die bekommt sogar familiäre Unterstützung: Tochter Leni hilft ihrer berühmten Mutter bei der schweren Entscheidung, wer es in die letzte Show schafft.

Für das letzte Shooting der "Germany's next Topmodel"-Staffel hat sich Heidi etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Models müssen auf einer Schwingstange in vier Metern Höhe für Kristian Schullers Kamera posieren. Bevor es allerding zum richtigen Shooting kommt, haben die Models erst einmal ein "Teaching". "Ich habe keine Höhenangst, aber genau vor sowas habe ich Angst", stellt Anita klar, die als erstes an der Reihe ist. Doch es funktioniert bereits sehr gut bei ihr. Auch die anderen können ihre Ängste überwinden und Martina ist besonders begeistert. "Ich fühle mich sicher und gleichzeitig total frei. Die beste Aufgabe in all diesen Wochen", findet sie. Nur Lieselotte macht sich Sorgen, schließlich ist die 66-jährige körperlich eingeschränkter als die anderen Kandidatinnen. Aber auch sie kann ihre Angst überwinden und steht auf der Stange.

Zurück in der Model-Villa wartet eine Überraschung auf die Models: Ein Video-Call-Abend mit ihren Liebsten, die den Models auf den letzten Metern nochmal ordentlich Mut machen. Dabei kullert auch die ein oder andere Träne.

Leni Klum entscheidet mit Mutter Heidi Am Shooting-Tag entdecken die Models als erstes ihre extravaganten Kleider. Aus "Fallschirmspringer-Material", wie Martina mutmaßt. Lieselotte kommt mit der Kleider-Wahl nicht ganz so zurecht. "Das ist ein Zelt. Kann man darunter Urlaub machen?" Das Urteil darüber, ob die Outfits gekonnt in Szene gesetzt werden, treffen Heidi Klum und ihre Tochter Leni.

Als erstes an der Reihe ist Noella. Trotz anfänglicher Zögerlichkeiten hat sie am Ende ein gutes Foto im Kasten. Anita ist die nächste und schafft es, Kristian Schuller von sich zu überzeugen. "Das war wie ein Tanz bei dir da oben."

Streit zwischen Mutter und Tochter Wieder im Backstage-Bereich erzählt Anita, dass sie besser gewesen sei als Noella. Die ist ganz und gar nicht begeistert von Anitas Sticheleien. "Eine ganz bewusste Kante, um ein bisschen Druck aufzubauen", findet auch Martina. Auch Luca schwingt wie ein Profi durch die Lüfte. Lieselotte macht sich währenddessen Sorgen, dass sie es nicht schafft, sich zu halten. Doch die Crew versucht es ihr zu erleichtern und auch Kristian Schuller gibt beim Shooten extra Gas, damit Lieselotte schnell durch ist. Ob sie ihre Sonder-Behandlung den Platz im Finale kostet?

Zurück in der Villa lassen die Models ihre Zeit bei GNTM nochmal Revue passieren. Als Lou-Ann erwähnt, dass sie bei "Germany's Next Topmodel" richtig aufgeblüht sei, unterbricht ihre Mutter sie und sagt, sie hätte ja schon in der Heimat modeln können und habe ihre Chancen nicht wahrgenommen. Genervt flüchtet Lou-Ann aus der Situation. Martina sucht ein klärendes Gespräch, doch erneut reagiert Lou-Ann genervt. Am nächsten Tag sind die Wogen aber schnell wieder geglättet. "Das Ding ist bei uns: wenn wir irgendwelche Diskussionen führen, ist das am nächsten Tag wieder weg."

Lieselotte muss im Halbfinale gehen "Die Show wird ein richtiges Feuerwerk", kündigt Leni den letzten Elimination-Walk an. Denn der Catwalk wird in brennenden Röcken bestritten. Das löst bei den Halbfinalistinnen Respekt aus. "Pyrotechnik direkt am Körper – Wahnsinn", findet Lieselotte. Dabei müssen die Models besonders "powerful" sein. Und tatsächlich schafft es jeder, Leni und Heidi auf dem Catwalk zu überzeugen. Danach steht die große Entscheidung an.