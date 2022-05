"Manta, Manta 2": Zahlreiche Komparsen werden gesucht

Rolle in "Winning Time"

Jason Segel: "Das hätte den Druck für mich erhöht"

Spätestens seit seiner Rolle als liebenswerter Marshall Eriksen in der US-Kultserie "How I Met Your Mother" gehört Jason Segel zu der A-Liga in Hollywood. Doch seit die Serie 2014 zu Ende ging, wurde es ruhig um den heute 42-Jährigen. Jetzt zeigt sich der Schauspieler, der in den vergangenen Jahren in mehreren Drama-Filmen zu sehen war, von einer völlig neuen Seite!

