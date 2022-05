Allergien: Warum sind die auf dem Vormarsch?

Der 21. November 2016 wird australischen Rettungskräften wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Nach einem Gewitter in Melbourne klagten mehr als 14.000 Menschen über akute Atembeschwerden. Zehn von ihnen starben binnen weniger Stunden. Manch einer vermutete schon einen großangelegten Chemieangriff auf die australische Bevölkerung. Doch der eigentliche Grund für die Beschwerden war ein anderer: Die Wetterlage hatte einen verstärkten Pollenflug verursacht. Dieser wiederum führte bei den Betroffenen zu verstärkten allergischen Reaktionen. Dass allergische Reaktionen in den vergangenen Jahren immer häufiger auftraten, zeigt die Dokumentation "Allergien" von Cosima Dannoritzer, die nun erstmals bei ARTE zu sehen ist.

Bereits heute leidet jeder dritte Mensch in Frankreich an einer oder mehreren Allergien. In Japan ist sogar die Hälfte der Bevölkerung betroffen, Tendenz steigend. Doch wie kommt es, dass unser Immunsystem immer heftiger auf eigentlich harmlose Stoffe reagiert? Und lässt sich dieser Trend umkehren? Fragen wie diese will Cosima Dannoritzer in ihrem rund 50-minütigen Film beantworten.