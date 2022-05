"Otto total": RTL widmet Otto Waalkes einen ganzen Abend

RTl macht den Fernsehabend zum Otto-Abend und blickt auf die Höhepunkte in der Karriere des lustigen Ostfriesen zurück.

"Otto total" Comedy • 21.05.2022 • 20:15 Uhr

Er ist der Spitzbub unter den deutschen Komikern: Otto Waalkes. Seine Ottifanten sind längst Kulturgut, und alles, was er in seiner langen Künstlerkarriere anpackte, wurde zu Gold: Schallplatten, Tourneen, Fernsehshows und Kinofilme. Nun dürfen sich seine Fans wieder freuen, denn RTL blickt in "Otto total" auf 50 Jahre mit dem norddeutschen Scherzkeks zurück.

Das Samstagabendformat, welches der Sender als "in liebevoller Kleinarbeit entstandene Clip-Show" bewirbt, versteht sich als Reise durch die Zeit – immerhin prägt Otto, der mittlerweile 73 Jahre alt ist, bereits seit Jahrzehnten die deutsche Comedyszene. In der jüngeren Vergangenheit beglückte Otto das Publikum vor allem mit lustigen Filmproduktionen: Seine Kinopersiflage "7 Zwerge – Männer allein im Wald" (2004) wollten allein in Deutschland rund 6,7 Millionen Menschen sehen. 2010 parodierte er mit "Otto's Eleven" das amerikanische Vorbild "Ocean's Eleven"; zuletzt legte er 2021 den britischen Serienklassiker "Catweazle" als Kinofilm neu auf.

Einen besonderen Fokus legt der Abend jedoch auf das, was der personifizierte Ostfriesenwitz auch nach vielen Jahren noch immer am besten kann: Ganz allein auf weiter Bühne unterhält Otto – sei es mit 30 oder 70 Jahren – mit Schenkelklopfern, Wortspielereien und eigens umgedichteten Songs. Glasklar: Otto bleibt "Otto total" – bis heute.

Auch danach lässt RTL für Fans des Komikers keine Wünsche offen: Im Anschluss folgen auf "So ein Otto" (23 Uhr) drei Ausgaben der "Otto Show" (ab 00.50 Uhr). Um 3.10 Uhr startet "Otto live! Holdrio again", danach zeigt der Sender "Ronny's Pop Show" (4.55 Uhr) und ab 5.45 den ganzen Morgen über Wiederholungen des Samstagabendprogramms. Am Sonntag, 22. Mai, 11.35 Uhr, findet die lange Nacht mit "Otto's Eleven" einen Abschluss. In der Nacht von Sonntag auf Montag dürfen sich eingefleischte Otto-Liebhaber zu später Stunde noch über "7 Zwerge – Männer allein im Wald" (00.30 Uhr), die Fortsetzung "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" (2.15 Uhr) und eine Wiederholung von "Otto's Eleven" (4.05 Uhr) freuen.

"Otto total" – Sa. 21.05. – RTL: 20.15 Uhr