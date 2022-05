René Casselly gewinnt Let's Dance 2022: "Mit großem Abstand die beste Leistung"

Noch drei Promis kämpften am Freitag um den Titel "Dancing Star 2022". Nach mehr als vier Stunden Live-Show stand fest: René Casselly (25) und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) holen sich den Pokal in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel. Zuvor mussten die beiden sich gegen Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) sowie Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) bei RTL (auch bei RTL+) noch einmal in drei Tänzen auf dem TV-Parkett beweisen.