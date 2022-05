Cynthia Nixon in "The Gilded Age": "Das war alles, was ich immer wollte"

Als Miranda Hobbes spielte sich "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon in die Herzen von Millionen von TV-Zuschauern weltweit. Auch in der Neuauflage "And Just Like That" (zu sehen auf Sky Atlantic und auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf) ist die 56-Jährige wieder neben ihren Schauspielkolleginnen Sarah Jessica Parker und Kristin Davis zu sehen.

Doch die Dreifach-Mutter ist ein vielschichtiges Multitalent! Bestes Beispiel dafür? In der neuen Serie "The Gilded Age" (zu sehen auf Sky) schlüpft Nixon in die Rolle der Ada Brook, die im New York des 19. Jahrhunderts lebt. Lesen Sie hier die Serienkritik.

Eine große Herausforderung, die Cynthia Nixon mit Bravour meisterte – vor allem dank ihrer Kollegen, wie sie im Interview mit prisma offen zugab: "Die Art und Weise wie Julian Fellowes die Geschichte geschrieben hat, ist einfach wundervoll für uns Schauspieler. Das merkt man aber erst, wenn man das Drehbuch laut vorliest. Dazu hatte ich das Privileg, an der Seite von Christine Baranski vor der Kamera zu stehen. Sie ist eine der talentiertesten Schauspielerinnen, die ich kenne und deshalb war es für mich ein echter Nervenkitzel, sie bei der Arbeit zu sehen."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die 56-Jährige ergänzte: "Christine war schon immer ein Vorbild für mich. Aber ich blicke nicht nur als Schauspielerin zu ihr herauf, sondern auch als Privatperson. Die Art und Weise, wie sie als Frau, Mutter und jetzt auch als Großmutter agiert, ist genau so, wie wir es alle tun sollten."