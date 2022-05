"Kämpfer und Könige – Afrikas Flusspferde": faszinierende Kolosse

Liebe auf den ersten Blick – so könnte man die Begegnung von Lianne und Will Steenkamp beschreiben, als sie zum ersten Mal in den Süd Luangwa Nationalpark kamen und auf Flusspferde trafen. Fasziniert und begeistert von den Tieren, beobachtete das Ehepaar die Landsäugetiere über mehrer Jahre hinweg und stellte fest: Über Flusspferde ist immer noch wenig bekannt. Unter anderem wird die Verhaltensweise dieses Tieres häufig falsch interpretiert oder gar nicht erst verstanden. Genau dort setzen die Filmemacher Lianne und Will Steenkamp in ihrer sehenswerten "Erlebnis Erde"-Doku "Kämpfer und Könige – Afrikas Flusspferde" an.