"Bauer sucht Frau wird 18": Pleiten, Pech und Pannen bei der Liebessuche

Seit nunmehr 18 Jahren spielt Inka Bause schon die Verkupplerin einsamer Landwirte. Zum Geburtstag blickt sie in einer Highlight-Ausgabe zurück.

Wenn beim Münchner Oktoberfest der Oberbürgermeister das erste Fass ansticht, zählt die Weltpresse, vor allem aber die bayerischen Lokaljournalisten, ganz genau, wie viel Schläge mit dem speziellen Holz-Hammer dafür benötigt werden. Schiefgehen darf eigentlich nichts. Bei RTL dagegen nimmt man ein das Bierfass-Anzapfen samt eines entsprechenden feuchten Malheurs mit Humor, wie eine der vielen schönen Szenen in der Sondersendung "Bauer sucht Frau wird 18 – Inkas schönste Momente" zeigt. Zum Staffel-Jubiläum blickt der Sender zusammen mit der beliebtenLiebesbotschafterin Inka Bause auf die Highlights vergangener Jahre zurück.

Es geht um Höhepunkte rund ums erste Kennenlernen, kuriose Begegnungen mit Tieren, viel Ehrfurcht vor mächtigen Traktoren und ebenso viel Respekt vor nicht immer kooperativen Familienmitgliedern. Kurzum: um alle möglichen Turbulenzen, die sich beim Verlieben auf dem Hof und vor laufender Kamera so ergeben. Der augenzwinkernde Erinnerungsreigen schwelgt in harter Landarbeit, leichtfüßigen Flirt-Versuchen und spart auch Pannen und Missverständnisse nicht aus. Mit Liebe zur Sorgfalt hat Inka Bause, die Moderatorin seit der ersten "Bauer sucht Frau"-Programmstunde im Oktober 200, die Revue in 17 Rubriken einteilen lassen.