Gewinnspiel: Bambusfahrrad von myBoo gewinnen

Am 3. Juni ist wieder Weltfahrradtag. Seit 2018 finden an dem Tag verschiedene Aktionen statt, deren Ziel es ist, auf das Fahrrad als das umweltfreundlichste Verkehrsmittel hinzuweisen. Für prisma und myBoo Grund genug, ein besonders nachhaltiges Fahrrad aus Bambus zu verlosen.

Die Fahrräder von myBoo entstehen gemeinsam mit dem ghanaischen Partner, der NGO "YonsoProject". 40 ghanaische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten vor Ort unter fairen Bedingungen und stellen die Bambusrahmen in 80 Stunden Handarbeit her. Die in Ghana erzielten Erlöse werden direkt vor Ort in Bildungsprojekte investiert. So wurde im Herbst 2019 u.a. die "my Boo Yonso Project Model School" eröffnet, die Kindern eine gute Schulbildung ermöglicht.