Roads: Kritik zum Film heute in der ARD

Was konnte nach "Victoria" noch kommen? Nach jenem hochgelobten Meisterwerk, das in einem Take gedreht wurde und seinen fantastischen Darstellern alles abverlangte? Mit seinem mitreißenden filmischen Trip durchs Berliner Nachtleben schien Regisseur Sebastian Schipper bereits 2015 auf dem Höhepunkt seines Schaffens angelangt. Doch auch der fünfte Film des Ex-Schauspielers, der einst mit "Absolute Giganten" sein Regiedebüt gab, konnte überzeugen. "Roads" (2019) besaß zwar nicht die Kraft des Vorgängers, Zuschauer automatisch staunen zu lassen. Doch gelang es seinem charakterstarken und vor jugendlicher Leichtigkeit strotzenden Roadmovie, abermals einen unverstellten wie moralinfreien Blick auf das Leben junger Menschen freizulegen, wie ihn zuvor "Victoria" etabliert hatte. Das Erste zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere – wenn auch an einem wenig attraktiven Sendeplatz am Sonntag, kurz nach Mitternacht.