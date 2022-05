Ruth Moschner verheult auf Instagram: Sie hat eine wichtige Botschaft

Sie gilt als absolute Frohnatur: Als "The Masked Singer"-Jurymitglied verbreitet Ruth Moschner stets gute Laune. Wie sie immer so gelaunt sein könne, sei auch eine der Fragen, die ihr am häufigsten bei Instagram gestellt werde, offenbarte die Moderatorin jetzt in einem emotionalen Post, der sie verheult mit verschmiertem Make-up zeigt. Sie antworte darauf immer, dass auch sie "nicht durchgehend" fröhlich sei und sie versuche, "zu all meinen Gefühlen zu stehen."