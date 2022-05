"Mälzer und Henssler liefern ab": Pizza vom Lieferdienst sorgt für Riesen-Streit

In der ersten Runde erraten beide schnell, dass es sich bei den zu Beliefernden um vier ältere Skatspielerinnen handelt. Und die erwarten direkt ein Drei-Gänge-Menü. Beide TV-Köche schlagen sich gut, Mälzer überzeugt besonders mit seinem Lachs in Kräuterkruste. Nur Hensslers Dessert "Arme Ritter mit gebratener Banane und Sahne-Schnaps-Soße" findet nicht nur Mälzer sehr mächtig, auch die Damen sind nicht sonderlich überzeugt, besonders von der Optik. "Keine Augenweide", finden sie. Dennoch gibt es 4 von 5 Sternen für Henssler und für Mälzer die Höchstwertung.

Henssler bestellt Pizza beim Lieferdienst

Bei der zweiten Runde handelt es sich um einen Pizza-Auftrag von einer jungen Familie plus Kleinkind. "Wollen die jetzt echt Pizza haben?", motzt Henssler: "Ich finds schwachsinnig, in 60 Minuten eine Pizza zu machen!" Mälzer holt seinen fertigen Pizzateig aus dem Kühlschrank und ist überraschend gelassen. Doch das ist schnell vorbei, als Henssler sein Handy zückt. "Ich bestell jetzt Pizza", sagt er und begründet seinen Liefer-Pfusch damit, dass es ja die Regel gäbe, dass es keine Regeln gibt. Die Stimmung bei Mälzer wird währenddessen immer schlechter, denn jetzt kommt die Nachricht, dass Mälzers Fertig-Pizzateig der falsche ist. Die Panik und Mälzers Kampfgeist kommen jetzt so richtig auf. "Es ist ein Wettkochen und kein Wettaufwärmen", sagt Mälzer. "In seinen Augen wenig Ehre, ich nenne es Eier haben", bewertet Henssler seine kreative Auslegung des eigenen Lieferdienstes. Mälzer ist geschockt: "Ich würde mich schämen!" Die bestellte Pizza gibt für beide 4 Sterne. Mälzer ist so sauer, dass er sogar mit den Tränen kämpft.