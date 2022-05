"Tierärztin Dr. Mertens" wird fortgesetzt: ARD dreht 13 neue Folgen

Das beliebte ARD-Format "Tierärztin Dr. Mertens" geht weiter. Die Dreharbeiten für die achte Staffel haben bereits begonnen, wie der Sender am Montag bekannt gibt. Fans können sich auf 13 neue Folgen freuen. Seit dem 3. Mai stehen die Darsteller in Leipzig und Umgebung sowie in Thüringen und Sachsen-Anhalt vor der Kamera. Gedreht wird noch bis Ende November.