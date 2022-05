"Davina & Shania": Geissens-Töchter bescheren RTLZWEI Quoten-Coup

Seit einigen Wochen haben Davina und Shania Geiss ihre eigene Sendung. Und die fuhr am Montag einen überraschenden Quoten-Erfolg ein.

Zusammen mit ihren Eltern Robert und Carmen stehen Davina und Shania Geiss seit mehr als zehn Jahren im Licht der Öffentlichkeit. Nun haben die Millionärssprösslinge jedoch ein für allemal bewiesen, dass sie in der Reality-Welt auch auf eigenen Beinen stehen können: Am Montagabend feierten die Schwestern mit ihrem eigenen Doku-Ableger "Davina & Shania – We love Monaco" einen geradezu sensationellen Quoten-Erfolg.