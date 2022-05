"Beauty & The Nerd": neue Staffel eine Woche vor Ausstrahlung abgesagt

Das kommt überraschend: Eine Woche vor dem geplanten Start hat ProSieben "Beauty & The Nerd" aus dem Programm genommen. Der Sender nennt "produktionstechnische Gründe".

ProSieben kickt "Beauty & The Nerd" aus dem Programm – und das nur wenige Tage vor der geplanten Ausstrahlung der ersten Folge. Wie der Sender am Montagabend auf Twitter verkündete, soll die vierte Staffel nun doch erst 2023 starten. "Wir haben uns wie alle #BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut", heißt es in dem Beitrag. "Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden. Wir bitten um euer Verständnis."