Bachelorette-Kandidaten 2022: Zwei kennt man schon aus dem Fernsehen

Am 15. Juni startet die neue Staffel "Die Bachelorette" bei RTL. Sharon Battiste (30) geht auf die Suche nach der großen Liebe - und will sie in einem von 20 Kandidaten finden. Der Sender hat nun bekannt gegeben , welche Männer um das Herz der diesjährigen "Bachelorette" kämpfen.

Dennis und Mohamed waren schon in Dating-Shows

Datingshow-Fans könnten zwei Kandidaten außerdem schon kennen: Online-Fitness-Coach Dennis Felber (23) suchte bereits 2021 bei "Love Island" die große Liebe und versucht es 2022 bei "Die Bachelorette" erneut. Mohamed Aidi (36) war bereits Kandidat bei "Are You the One?" 2020 - nun will er Sharon Battiste erobern. Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.