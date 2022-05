ARTE feiert Geburtstag – 3 TV-Tipps zum Jubiläum

Im Mai 1992 ging der deutsch-französische Kultursender ARTE erstmals auf Sendung. In diesem Jahr wird 30 Jahre deutsch-französische TV-Freundschaft gefeiert.

Die erste Idee zu einem europäischen Kultursender gab es bereits 1984. 1992 ging ARTE dann, unterstützt von François Mitterand und Helmut Kohl, auf Sendung – und feierte schnell Erfolge. Ab 1993 wurden Partnerschaften mit anderen europäischen Sendern abgeschlossen, bereits 1996 war arte mit einer eigenen Website online, seit 2015 ist das Programm nicht mehr nur zweisprachig, sondern bietet auch Untertitel in Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch. ARTE hat mit Koproduktionen sechs Oscars, sieben Goldene Bären, elf Goldene Palmen und viele weitere Preise eingeheimst. Den Geburtstag feiert der Sender im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft mit Filmen, Serien, Musik und seinem bevorzugten Genre: Dokumentationen.

In dem animierten Dokumentarfilm, der unter anderem 2021 mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, geht es um Armin, der mit 16 Jahren aus Afghanistan nach Dänemark kam. Mittlerweile ist er 36 und spricht zum ersten Mal mit einem Schulfreund über seine Fluchterfahrungen. Montag, 30. Mai, 20.15 Uhr; ARTE-Mediathek bis 28. Juli

In der sechsteiligen Dokumentarreihe geht es um Europa am Wendepunkt – aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die Folgen befassen sich mit Energie, Klima, Migration, Digitalisierung und mehr. Dienstag, 31. Mai, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 1. Juni, 21.30 Uhr; ARTE-Mediathek bis 26. Mai 2023

Leanders letzte Reise

In dem preisgekrönten Film will sich der 92-jährige Eduard, nachdem seine Frau gestorben ist, seiner Vergangenheit stellen. Dafür fährt er in die Ukraine, wo er im Zweiten Weltkrieg als Soldat stationiert war und seine große Liebe fand. Bald folgt ihm seine Enkelin Adele, die von ihrer Mutter geschickt wurde, um ihn aufzuhalten. Freitag, 3. Juni, 20.15 Uhr; ARTE-Mediathek bis 2. Juli